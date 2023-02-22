Преснякова Настасья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова Настасья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пресняков (козлов) Михаил Якимов

Отец ребёнка: Пресняков Яким

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Екатерина Якимова

Отец ребёнка: Пресняков Яким

Рождение ребёнка
1820

Сын: Козлов (пресняков) Пётр Якимов

Отец ребёнка: Пресняков Яким

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Думнова Феодосья Якимова

Отец ребёнка: Пресняков Яким

Рождение ребёнка
1822

Сын: Козлов (пресняков) Григорий Якимов

Отец ребёнка: Пресняков Яким

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Илларионова Варвара Якимовна

Отец ребёнка: Пресняков Яким

Смерть
Неизвестно
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