Преснякова Настасья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пресняков (козлов) Михаил Якимов
Отец ребёнка: Пресняков Яким
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Екатерина Якимова
Отец ребёнка: Пресняков Яким
Рождение ребёнка
1820
Сын: Козлов (пресняков) Пётр Якимов
Отец ребёнка: Пресняков Яким
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Думнова Феодосья Якимова
Отец ребёнка: Пресняков Яким
Рождение ребёнка
1822
Сын: Козлов (пресняков) Григорий Якимов
Отец ребёнка: Пресняков Яким
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Илларионова Варвара Якимовна
Отец ребёнка: Пресняков Яким
Смерть
Неизвестно