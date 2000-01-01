Илларионова Варвара Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова Варвара Якимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

24.05.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Илларионов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Илларионов Емельян Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Илларионов Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Емельян Иванович

Смерть
24.05.1906
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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