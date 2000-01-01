Илларионова Варвара Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти24.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Илларионов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Илларионов Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Илларионов Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.1906
Причина смерти: Естественная смерть/старость