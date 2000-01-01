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Илларионов Иван Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Илларионов Емельян Иванович

Мать: Илларионова Варвара Якимовна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Рубанова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Илларионов Хрисанф Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Илларионова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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