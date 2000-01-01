Илларионов Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Рубанова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Илларионов Хрисанф Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Илларионова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Илларионов (емельянов) Осип Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно