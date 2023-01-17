Рубанова (Илларионова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Илларионов Иван Емельянович
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
09.02.1894
Муж: Рубанов Степан ст.
Рождение ребёнка
14.08.1901
Дочь: Анфиса Степановна
Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.
Рождение ребёнка
11.10.1903
Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.
Рождение ребёнка
23.09.1906
Дочь: Гусева Любовь Степановна
Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.
Россия
Рождение ребёнка
22.05.1909
Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Рубанов Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.
Смерть
Неизвестно