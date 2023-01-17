Рубанова (Илларионова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Илларионова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Илларионов Иван Емельянович

Мать: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
09.02.1894

Муж: Рубанов Степан ст.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1901

Дочь: Анфиса Степановна

Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1903

Сын: Рубанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1906

Дочь: Гусева Любовь Степановна

Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.

Россия
Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Рубанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Рубанов Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Рубанов Степан ст.

Смерть
Неизвестно
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