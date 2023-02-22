(Валявина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Валявина) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Валявин Василий Петрович

Мать: Валявина Марья Павлова

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Рубанова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Илларионов Хрисанф Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Илларионов Николай Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Илларионова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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