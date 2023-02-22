(Валявина) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Валявин Василий Петрович
Мать: Валявина Марья Павлова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Рубанова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Илларионов Хрисанф Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Илларионов Николай Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Илларионова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Илларионов (емельянов) Осип Иванович
Отец ребёнка: Илларионов Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно