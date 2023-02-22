Гусева (Рубанова) Любовь Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.09.1906
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1906
Отец: Рубанов Степан ст.
Россия
Рождение ребёнка
28.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рядовая
Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
1989