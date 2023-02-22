Гусева (Рубанова) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Рубанова) Любовь Степановна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.09.1906

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1906

Отец: Рубанов Степан ст.

Мать: Рубанова Прасковья Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
28.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Василий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рядовая
Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
1989
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