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Гусев Василий Михайлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.12.1906

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1906

Отец: Гусев Михаил Алексеевич

Мать: Гусева Любовь Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Любовь Степановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Любовь Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Любовь Степановна

Смерть
1937
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