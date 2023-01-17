Гусев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.12.1906
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1906
Отец: Гусев Михаил Алексеевич
Мать: Гусева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Любовь Степановна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Любовь Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Любовь Степановна
Смерть
1937