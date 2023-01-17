Гусева Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1905
Отец ребёнка: Гусев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
27.12.1906
Отец ребёнка: Гусев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гусев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гусев Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно