Гусева Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Гусев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Гусев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гусев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гусев Михаил Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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