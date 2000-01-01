Гусев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Михаил Алексеевич

Гусев Михаил Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Гусев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Гусев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Любовь Ивановна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гусев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гусева Любовь Ивановна

Горьковская обл., с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close