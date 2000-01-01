Гусев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1905
Мать ребёнка: Гусева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1906
Мать ребёнка: Гусева Любовь Ивановна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гусев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гусева Любовь Ивановна
Горьковская обл., с. Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно