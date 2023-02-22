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Гусев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1905

Дата смерти

16.03.1973

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1905

Отец: Гусев Михаил Алексеевич

Мать: Гусева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Степанида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Степанида Васильевна

Смерть
16.03.1973
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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