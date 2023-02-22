Гусев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1905
Дата смерти16.03.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1905
Отец: Гусев Михаил Алексеевич
Мать: Гусева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Степанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1973
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область