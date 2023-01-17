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Гусев Александр Михайлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

05.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гусев Михаил Алексеевич

Мать: Гусева Любовь Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.03.1943
Орловская область, Дмитриевский район
Погиб на ВОВ
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Россия
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