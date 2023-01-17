Гусев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти05.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гусев Михаил Алексеевич
Мать: Гусева Любовь Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
05.03.1943
Орловская область, Дмитриевский район
Погиб на ВОВ
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Россия