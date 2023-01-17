Илларионов Хрисанф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Илларионов Иван Емельянович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Харисанфовна
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
07.10.1897
Дочь: Пелагея Хрисанфавна
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Илларионов Григорий Хрисанфович
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
17.04.1903
Сын: Илларионов Александр Хрисанфович
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Татьяна Хрисанфовна
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
27.06.1906
Сын: Илларионов(емельянов) Андрей Хрисанфович
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
03.07.1910
Сын: Илларионов Михаил Хрисанфович
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: Ольга Хрисанфовна
Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно