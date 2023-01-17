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Илларионов Хрисанф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Илларионов Иван Емельянович

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Харисанфовна

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
07.10.1897

Дочь: Пелагея Хрисанфавна

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Илларионов Григорий Хрисанфович

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
17.04.1903

Сын: Илларионов Александр Хрисанфович

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Татьяна Хрисанфовна

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1906

Сын: Илларионов(емельянов) Андрей Хрисанфович

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1910

Сын: Илларионов Михаил Хрисанфович

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: Ольга Хрисанфовна

Мать ребёнка: Илларионова Евдокия Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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