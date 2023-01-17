Илларионов(Емельянов) Андрей Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов(Емельянов) Андрей Хрисанфович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.06.1906

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1906

Отец: Илларионов Хрисанф Иванович

Мать: Илларионова Евдокия Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илларионова Павлина Андреевна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Павлина Андреевна

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне
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