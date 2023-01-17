Илларионов(Емельянов) Андрей Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения27.06.1906
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1906
Рождение ребёнка
02.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илларионова Павлина Андреевна
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне