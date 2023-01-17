Илларионов (Емельянов) Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Илларионов Иван Емельянович
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
20.01.1906
Рождение ребёнка
?.08.1907
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Агафоновна
Рождение ребёнка
12.11.1908
Дочь: Телелюева Анна Осиповна
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Агафоновна
Рождение ребёнка
22.08.1913
Сын: Илларионов (емельянов) Александр Осипович
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Агафоновна
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Надежда Осиповна
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Агафоновна
Рождение ребёнка
24.09.1921
Рождение ребёнка
24.09.1921
Рождение ребёнка
13.02.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарёва Клавдия Осиповна
Мать ребёнка: Илларионова Прасковья Агафоновна
Смерть
Неизвестно