Илларионова (Груздева) Прасковья Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Груздева) Прасковья Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Груздев Агафон Фёдорович

Мать: Груздева Мария(Марина) Ивановна

Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.08.1907

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1908

Дочь: Телелюева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1913

Сын: Илларионов (емельянов) Александр Осипович

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Надежда Осиповна

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Рождение ребёнка
13.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочкарёва Клавдия Осиповна

Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович

Смерть
Неизвестно
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