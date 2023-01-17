Илларионова (Груздева) Прасковья Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
20.01.1906
Рождение ребёнка
?.08.1907
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1908
Дочь: Телелюева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1913
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Надежда Осиповна
Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1921
Рождение ребёнка
24.09.1921
Рождение ребёнка
13.02.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочкарёва Клавдия Осиповна
Отец ребёнка: Илларионов (емельянов) Осип Иванович
Смерть
Неизвестно