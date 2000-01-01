Бочкарёва Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бочкарёв Спиридон Герасимович
Отец ребёнка: Бочкарёв Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Герасимовна
Отец ребёнка: Бочкарёв Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно