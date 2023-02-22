Думнов (Бочкарёв) Герасим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов (Бочкарёв) Герасим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бочкарёв Василий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Думнов Спиридон Герасимов

Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Настасья (Наталья) Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Настасья (Наталья) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова (бочкарёва) Настасья (Наталья) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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