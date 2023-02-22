Думнов (Бочкарёв) Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бочкарёв Василий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Думнов Спиридон Герасимов
Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Настасья (Наталья) Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Настасья (Наталья) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно