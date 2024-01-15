Бочкарёва Анисия Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Анисия Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бочкарёв Фрол Васильев

Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Бочкарёва) Ирина Васильева

Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Бочкарёва) Варвара Васильева

Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Бочкарёва) Анна Васильева

Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бочкарёв Ефрем Васильев

Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Думнов (Бочкарёв) Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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