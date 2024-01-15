Бочкарёва Анисия Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Бочкарёва) Ирина Васильева
Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Бочкарёва) Варвара Васильева
Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Бочкарёва) Анна Васильева
Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Думнов (Бочкарёв) Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно