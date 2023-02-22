Бочкарёв Фрол Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов
Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Думнов (бочкарёв) Козьма Флоров
Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь