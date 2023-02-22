Бочкарёв Фрол Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарёв Фрол Васильев

Бочкарёв Фрол Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов

Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Думнов Алексей Флоров

Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Думнов (бочкарёв) Козьма Флоров

Мать ребёнка: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова (бочкарёва) Екатерина Семёнова

Смерть
1857
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close