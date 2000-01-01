Думнов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Штырова Наталья Максимова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно