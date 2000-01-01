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Думнов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Думнов Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Думнов Степан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Думнов Павел Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Штырова Наталья Максимова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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