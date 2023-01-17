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Думнов Павел Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1842

Отец: Думнов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1869

Мать ребёнка: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1870

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1872

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1883

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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