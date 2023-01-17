Думнов Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1842
Отец: Думнов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1869
Мать ребёнка: не указана
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1872
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1883
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно