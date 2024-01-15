Думнова Васса Михайлова
Место рожденияКрутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Иванов
Мать: не указана
Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
08.11.1836
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов
Рождение ребёнка
03.01.1839
Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов
Рождение ребёнка
30.11.1842
Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов
Рождение ребёнка
29.01.1846
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов
Рождение ребёнка
09.08.1848
Дочь: Штырова Наталья Максимова
Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов
Смерть
Неизвестно