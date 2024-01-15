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Думнова Васса Михайлова

Место рождения

Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил Иванов

Мать: не указана

Крутиха, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
08.11.1836

Муж: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
1838

Сын: Думнов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов

Рождение ребёнка
03.01.1839

Сын: Думнов Степан Максимович

Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1842

Сын: Думнов Павел Максимович

Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов

Рождение ребёнка
29.01.1846

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов

Рождение ребёнка
09.08.1848

Дочь: Штырова Наталья Максимова

Отец ребёнка: Думнов (бочкарёв) Максим Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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