(Белотелова) Настасья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белотелова) Настасья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1844

Отец: Белотелов Матвей Васильев

Мать: Белотелова Феодосия Семёнова (Или Иларионова?)

Рождение ребёнка
21.05.1869

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1870

Дочь: Устинья Павловна

Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович

Рождение ребёнка
05.02.1872

Сын: Думнов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович

Рождение ребёнка
07.09.1874

Дочь: Любовь Павловна

Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: Доминика Павловна

Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Павел Максимович

Смерть
Неизвестно
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