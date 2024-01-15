(Белотелова) Настасья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1844
Рождение ребёнка
21.05.1869
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович
Рождение ребёнка
20.09.1870
Дочь: Устинья Павловна
Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович
Рождение ребёнка
05.02.1872
Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович
Рождение ребёнка
07.09.1874
Дочь: Любовь Павловна
Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: Доминика Павловна
Отец ребёнка: Думнов Павел Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно