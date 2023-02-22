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Белотелов Матвей Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

06.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Белотелов Василий Иванов

Мать: Белотелова Матрона Степанова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Белотелов Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Панкратова Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
20.03.1842

Дочь: Марья Матвеева

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
27.10.1844

Дочь: Настасья Матвеева

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
17.05.1847

Сын: Белотелов Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
20.08.1848

Сын: Белотелов Павел Матвеев

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
09.05.1852

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Рождение ребёнка
06.09.1854

Дочь: Кокурина Надежда Матвеева

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.10.1857

Сын: Белотелов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)

Смерть
06.02.1870
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Чахотка
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