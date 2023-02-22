Белотелов Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти06.02.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Панкратова Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
20.03.1842
Дочь: Марья Матвеева
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
27.10.1844
Дочь: Настасья Матвеева
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
17.05.1847
Сын: Белотелов Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
20.08.1848
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
09.05.1852
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
06.09.1854
Дочь: Кокурина Надежда Матвеева
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Рождение ребёнка
07.10.1857
Мать ребёнка: Белотелова Феодосия (или Иларионова?)
Смерть
06.02.1870
Причина смерти: Чахотка