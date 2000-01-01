Панкратова (Белотелова) Евдокия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратова (Белотелова) Евдокия Матвеева

Панкратова (Белотелова) Евдокия Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белотелов Матвей Васильев

Мать: Белотелова Феодосия Семёнова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Панкратов Степан Никитич

Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов

Рождение ребёнка
14.01.1871

Сын: Панкратов Иван Никитич

Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1873

Сын: Панкратов Семён Никитич

Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович

Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close