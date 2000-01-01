Панкратова (Белотелова) Евдокия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1871
Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Панкратов (лоскутов) Михаил Никитович
Отец ребёнка: Панкратов Никита Иванов
Смерть
Неизвестно