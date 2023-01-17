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Панкратов Семён Никитич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.04.1873

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873

Отец: Панкратов Никита Иванов

Мать: Панкратова Евдокия Матвеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1891

Жена: Панкратова Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Панкратова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: Мартынова Глафира Семёновна

Мать ребёнка: Панкратова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Панкратов Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Панкратова Евдокия Андреевна

Смерть
До 1920
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