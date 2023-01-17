Панкратов Семён Никитич
Место рождения
Дата рождения07.04.1873
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1873
Бракосочетание
06.02.1891
Рождение ребёнка
1892
Сын: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Панкратова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Мартынова Глафира Семёновна
Мать ребёнка: Панкратова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
10.05.1903
Сын: Панкратов Дмитрий Семёнович
Мать ребёнка: Панкратова Евдокия Андреевна
Смерть
До 1920