Панкратова (Солдаткина) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1873
Бракосочетание
06.02.1891
Рождение ребёнка
1892
Сын: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Панкратов Семён Никитич
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: Мартынова Глафира Семёновна
Отец ребёнка: Панкратов Семён Никитич
Рождение ребёнка
10.05.1903
Сын: Панкратов Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Панкратов Семён Никитич
Бракосочетание
12.11.1920
Смерть
Неизвестно