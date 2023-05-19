Панкратова (Солдаткина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Солдаткина) Евдокия Андреевна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1873

Отец: Солдаткин (ларионов) Андриан Иванович

Мать: Ларионова (солдаткина) Анна Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1891

Муж: Панкратов Семён Никитич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Панкратов Семён Никитич

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: Мартынова Глафира Семёновна

Отец ребёнка: Панкратов Семён Никитич

Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Панкратов Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Панкратов Семён Никитич

Бракосочетание
12.11.1920

Муж: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно