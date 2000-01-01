Думнов (Гусев) Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1884
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
15.05.1893
Мать ребёнка: Думнова (гусева) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Думнов (гусев) Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Думнова (гусева) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
11.01.1898
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Думнова (гусева) Татьяна Прохоровна
Смерть
Неизвестно