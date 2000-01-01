Думнов (Гусев) Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов (Гусев) Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Думнова (гусева) Татьяна Прохоровна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Гусев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Думнова (гусева) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Думнов (гусев) Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Думнова (гусева) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
11.01.1898

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Думнова (гусева) Татьяна Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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