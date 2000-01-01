Думнова (Гусева) (Кукаева) Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
05.02.1884
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
15.05.1893
Отец ребёнка: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Думнов (гусев) Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
11.01.1898
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно