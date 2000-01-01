Думнова (Гусева) (Кукаева) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнова (Гусева) (Кукаева) Татьяна Прохоровна

Думнова (Гусева) (Кукаева) Татьяна Прохоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кукаев Прохор Егоров

Мать: Кукаева Матрона (Мария) Васильева

Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Гусев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Думнов (гусев) Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
11.01.1898

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close