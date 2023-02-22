Думнов (Гусев) (Бочкарев) Григорий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти19.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
10.11.1861
Рождение ребёнка
03.06.1862
Сын: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Думнова Александра Никитина
Рождение ребёнка
17.02.1868
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Думнова Александра Никитина
Рождение ребёнка
28.03.1870
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Думнова Александра Никитина
Смерть
19.08.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость