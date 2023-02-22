Думнов (Гусев) (Бочкарев) Григорий Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов (Гусев) (Бочкарев) Григорий Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Думнов (бочкарёв) Прокопий Иванович

Мать: Думнова Парасковья Семёнова

Бракосочетание
10.11.1861

Жена: Думнова Александра Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1862

Сын: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Думнова Александра Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1868

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Думнова Александра Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1870

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Думнова Александра Никитина

Смерть
19.08.1914
Причина смерти: Естественная смерть/старость