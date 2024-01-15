Думнова (Еремина) Александра Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Еремин Никита Семёнов
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1861
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1862
Рождение ребёнка
17.02.1868
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев
Рождение ребёнка
28.03.1870
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев
Смерть
Неизвестно