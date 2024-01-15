Думнова (Еремина) Александра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Еремина) Александра Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Еремин Никита Семёнов

Мать: ?

Бракосочетание
10.11.1861

Муж: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
03.06.1862

Сын: Думнов (гусев) Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1868

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1870

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Думнов (гусев) (бочкарев) Григорий Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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