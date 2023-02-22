Еремин Никита Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Еремин Иван Никитин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Лоскутова Феодосья Никитина
Мать ребёнка: ?
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Думнова Александра Никитина
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно