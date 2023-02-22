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Еремин Никита Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Еремин Иван Никитин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Лоскутова Феодосья Никитина

Мать ребёнка: ?

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Думнова Александра Никитина

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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