Еремин Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремин Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Еремин Никита Семёнов

Мать: ?

Рождение ребёнка
16.06.1850

Сын: Еремин Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1853

Сын: Еремин Василий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.1854

Дочь: Вершинина Анна Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Селитьба,
Смерть
Неизвестно
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