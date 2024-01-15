Еремин Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Еремин Никита Семёнов
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.06.1850
Сын: Еремин Иван Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1853
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1854
Дочь: Вершинина Анна Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Селитьба,
Смерть
Неизвестно