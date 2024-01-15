Вершинина (Еремина) Анна Иванова
Место рожденияс. Селитьба,
Дата рождения06.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1854
Отец: Еремин Иван Никитин
Мать: скрыто настройками приватности
с. Селитьба,
Бракосочетание
30.06.1871
Рождение ребёнка
22.09.1873
Сын: Вершинин (архипов) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
15.08.1876
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
02.08.1881
Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
22.10.1890
Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич
Бочиха, единоверцы
Смерть
Неизвестно