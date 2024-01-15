Вершинина (Еремина) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Еремина) Анна Иванова

Место рождения

с. Селитьба,

Дата рождения

06.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1854

Отец: Еремин Иван Никитин

Мать: скрыто настройками приватности

с. Селитьба,
Бракосочетание
30.06.1871

Муж: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1873

Сын: Вершинин (архипов) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1876

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1881

Сын: Вершинин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
22.10.1890

Сын: Вершинин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (архипов) Иван Матвеевич

Бочиха, единоверцы
Смерть
Неизвестно
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