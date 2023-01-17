Лоскутова Феодосья Никитина
Место рожденияСухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
23.01.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1850
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов
Рождение ребёнка
21.11.1853
Дочь: Кальмина Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов
Рождение ребёнка
01.11.1856
Сын: Лоскутов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов
Рождение ребёнка
17.07.1861
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов
Рождение ребёнка
04.06.1870
Сын: Лоскутов Тимофей Семёнович
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов
Смерть
Неизвестно