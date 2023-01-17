Лоскутова Феодосья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Феодосья Никитина

Лоскутова Феодосья Никитина

avatar

Место рождения

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
23.01.1849

Муж: Лоскутов Семён Павлов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1850

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов

Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов

Рождение ребёнка
21.11.1853

Дочь: Кальмина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1856

Сын: Лоскутов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1859

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1861

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.06.1870

Сын: Лоскутов Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Павлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close