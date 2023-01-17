Кальмина (Лоскутова) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Лоскутова) Екатерина Семёновна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1853

Отец: Лоскутов Семён Павлов

Мать: Лоскутова Феодосья Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.06.1870

Муж: Кальмин Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1871

Дочь: Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович

Рождение ребёнка
01.01.1880

Сын: Кальмин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1883

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1885

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1889

Дочь: Евпраксия Васильевна

Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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