Кальмина (Лоскутова) Екатерина Семёновна
Место рождения
Дата рождения21.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1853
Отец: Лоскутов Семён Павлов
Бракосочетание
03.06.1870
Рождение ребёнка
04.11.1871
Дочь: Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
01.01.1880
Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
22.04.1883
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
03.01.1885
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
01.10.1889
Дочь: Евпраксия Васильевна
Отец ребёнка: Кальмин Василий Прохорович
Смерть
Неизвестно