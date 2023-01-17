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Лоскутов Семён Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

21.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1849

Жена: Лоскутова Феодосья Никитина

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1850

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина

Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина

Рождение ребёнка
21.11.1853

Дочь: Кальмина Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1856

Сын: Лоскутов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1859

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1861

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.04.1862
Причина смерти: Смолот мельницей
Рождение ребёнка
04.06.1870

Сын: Лоскутов Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина

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