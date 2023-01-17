Лоскутов Семён Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти21.04.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
07.02.1850
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина
Рождение ребёнка
21.11.1853
Дочь: Кальмина Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина
Рождение ребёнка
01.11.1856
Сын: Лоскутов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Дарья Семёновна
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина
Рождение ребёнка
17.07.1861
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина
Смерть
21.04.1862
Причина смерти: Смолот мельницей
Рождение ребёнка
04.06.1870
Сын: Лоскутов Тимофей Семёнович
Мать ребёнка: Лоскутова Феодосья Никитина