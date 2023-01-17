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Лоскутов Михаил Семёнович

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Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

01.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856

Отец: Лоскутов Семён Павлов

Мать: Лоскутова Феодосья Никитина

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
10.10.1880

Жена: Пелагея Сергеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1883

Мать ребёнка: Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лоскутов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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