Лоскутов Михаил Семёнович
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения01.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1856
Отец: Лоскутов Семён Павлов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
10.10.1880
Жена: Пелагея Сергеевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1883
Мать ребёнка: Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Пелагея Сергеевна
Смерть
Неизвестно