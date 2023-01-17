Кальмин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кальмин Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1891
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1900
Дочь: Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
16.12.1902
Сын: Кальмин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
16.07.1922
Смерть
Неизвестно