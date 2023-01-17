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Кальмин Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кальмин Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Кальмина Евдокия Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1900

Дочь: Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
16.12.1902

Сын: Кальмин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Кальмина Евдокия Андреевна

Бракосочетание
16.07.1922

Жена: Кальмина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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