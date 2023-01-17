Кальмина (Сочкова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872
Отец: Сочков Андрей Николаевич
Мать: Сочкова Дарья Степановна
Бракосочетание
03.11.1891
Рождение ребёнка
05.06.1900
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Кальмин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.1902
Сын: Кальмин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Кальмин Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно