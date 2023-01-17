Кальмина (Сочкова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмина (Сочкова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1872

Отец: Сочков Андрей Николаевич

Мать: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Кальмин Павел Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1900

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Кальмин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.1902

Сын: Кальмин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Кальмин Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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