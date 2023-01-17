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Сочков Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сочков Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1854

Сын: Сочков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1855

Дочь: Цаплинова Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1862

Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.06.1865

Сын: Сочков Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1868

Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1869

Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: Кальмина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1900
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