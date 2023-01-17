Сочков Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Сочков Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1854
Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
21.12.1855
Дочь: Цаплинова Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
07.07.1862
Рождение ребёнка
23.06.1865
Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
01.06.1868
Рождение ребёнка
19.07.1869
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: Кальмина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Сочкова Дарья Степановна
Смерть
До 1900