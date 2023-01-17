Цаплинова Анисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.12.1855
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1855
Отец: Сочков Андрей Николаевич
Мать: Сочкова Дарья Степановна
Бракосочетание
31.01.1879
Рождение ребёнка
08.12.1879
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Цаплинов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1883
Сын: Цаплинов Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Цаплинов Григорий Иванович
Смерть
До 1885