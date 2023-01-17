Цаплинова Анисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова Анисия Андреевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.12.1855

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1855

Отец: Сочков Андрей Николаевич

Мать: Сочкова Дарья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.01.1879

Муж: Цаплинов Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1879

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Цаплинов Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1883

Сын: Цаплинов Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Цаплинов Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1885
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