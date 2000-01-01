Цаплинов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Цаплинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1883
Сын: Цаплинов Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Цаплинова Анисия Андреевна
c Селитьба
Бракосочетание
16.10.1885
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Цаплинов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
26.05.1890
Сын: Цаплинов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Григорьевна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
07.07.1893
Сын: Цаплинов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Григорьевна
c Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно