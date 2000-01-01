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Цаплинов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Цаплинов Иван Иванович

Мать: Цаплинова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1883

Сын: Цаплинов Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Цаплинова Анисия Андреевна

c Селитьба
Бракосочетание
16.10.1885

Жена: Цаплинова Надежда Григорьевна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Цаплинов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Цаплинов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Григорьевна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
07.07.1893

Сын: Цаплинов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Цаплинова Надежда Григорьевна

c Селитьба
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Анисия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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