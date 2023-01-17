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Цаплинов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Цаплинов Иван Иванович

Мать: Цаплинова Акилина Ивановна

Бракосочетание
20.02.1850

Жена: Цаплинова Евгения Петровна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1851

Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
31.07.1852

Сын: Цаплинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
27.11.1854

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1857

Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.01.1859

Сын: Цаплинов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1863

Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1868

Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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