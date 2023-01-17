Цаплинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Цаплинов Иван Иванович
Бракосочетание
20.02.1850
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1851
Рождение ребёнка
31.07.1852
Сын: Цаплинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1854
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1857
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.01.1859
Сын: Цаплинов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Евгения Петровна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1863
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1868
Смерть
Неизвестно