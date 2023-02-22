Цаплинова (Рубанова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Рубанова) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1862

Отец: Рубанов Григорий Иванович

Мать: Рубанова Устинья Степановна

Бракосочетание
16.10.1885

Муж: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Цаплинов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Цаплинов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1893

Сын: Цаплинов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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