Цаплинова (Рубанова) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1862
Бракосочетание
16.10.1885
Рождение ребёнка
27.09.1886
Сын: Цаплинов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1890
Сын: Цаплинов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1893
Сын: Цаплинов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно