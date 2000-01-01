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Сочков Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Сочков Андрей Николаевич

Мать: Сочкова Дарья Степановна

Рождение ребёнка
17.06.1880

Сын: Сочков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Сочков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
19.07.1883

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1884

Сын: Сочков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева

с. Селитьба
Рождение ребёнка
14.05.1886

Сын: Сочков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1899

Сын: Сочков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Сочков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Сочков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с,Селитьба
Рождение ребёнка
28.12.1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Сочков Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочкова Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочкова Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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