Сочков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Сочков Андрей Николаевич
Мать: Сочкова Дарья Степановна
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева
Сын: Сочков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна
Сын: Сочков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева
Сын: Сочков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Сочкова Евдокия Андреева
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна
Сын: Сочков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна
Сын: Сочков Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Сочкова Акилина Ивановна
Жена: Сочкова Евдокия Андреева
Жена: Сочкова Акилина Ивановна