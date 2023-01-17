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Сочков Иван Алексеевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1899

Отец: Сочков Алексей Андреевич

Мать: Сочкова Акилина Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Павлина Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Павлина Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Павлина Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Павлина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочкова Павлина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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