Сочков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1899
Отец: Сочков Алексей Андреевич
Мать: Сочкова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1922
Рождение ребёнка
06.03.1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сочкова Павлина Ивановна
Смерть
Неизвестно