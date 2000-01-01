Сочкова (Вологина) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Вологина) Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Вологин Иван Вавилович

Мать: Вологина Дарья Павловна

Рождение ребёнка
19.07.1883

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1899

Сын: Сочков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
07.03.1902

Сын: Сочков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Сочков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с,Селитьба
Рождение ребёнка
28.12.1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Сочков Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сочков Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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