Сочкова (Вологина) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: Вологин Иван Вавилович
Мать: Вологина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
19.07.1883
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1899
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
07.03.1902
Сын: Сочков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.1906
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
РСФСР, Горьковская обл., Сосновский р-н, с,Селитьба
Рождение ребёнка
28.12.1907
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
11.04.1915
Сын: Сочков Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Сочков Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно