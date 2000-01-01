Вологина (Осокина) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Осокина) Дарья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Осокин Павел Дмитриевич

Мать: Осокина Праскева Карпова

Бракосочетание
13.10.1871

Муж: Вологин Иван Вавилович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
15.11.1880

Сын: Вологин Николай Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Сочкова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Вологин Семён Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович

Рождение ребёнка
18.08.1885

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.07.1891

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович

Смерть
Неизвестно
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