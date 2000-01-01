Вологина (Осокина) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Осокин Павел Дмитриевич
Мать: Осокина Праскева Карпова
Бракосочетание
13.10.1871
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
15.11.1880
Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Сочкова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович
Рождение ребёнка
18.08.1885
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
20.07.1891
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Вавилович
Смерть
Неизвестно