Осокин Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
23.01.1848
Рождение ребёнка
03.12.1848
Дочь: Варвара Павлова
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
14.01.1850
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
04.03.1852
Дочь: Вологина Дарья Павловна
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
10.05.1854
Дочь: Феодора Павлова
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
25.01.1857
Сын: Осокин (лапинов) Василий Павлов
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1858
Сын: Осокин Иван Павлович
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
23.06.1861
Дочь: Кулакова Марфа Павловна
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
02.01.1866
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
16.11.1867
Дочь: Пьянова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Федот Павлов
Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова
Смерть
Неизвестно