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Осокин Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Осокин Дмитрий Козьмин

Мать: Осокина Параскева Афанасьева

Бракосочетание
23.01.1848

Жена: Осокина Прасковья Карпова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1848

Дочь: Варвара Павлова

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
14.01.1850

Сын: Осокин Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1852

Дочь: Вологина Дарья Павловна

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
10.05.1854

Дочь: Феодора Павлова

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Осокин Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
25.01.1857

Сын: Осокин (лапинов) Василий Павлов

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.09.1858

Сын: Осокин Иван Павлович

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Кулакова Марфа Павловна

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1866

Сын: Осокин Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
16.11.1867

Дочь: Пьянова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Герасим Павлович

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Федот Павлов

Мать ребёнка: Осокина Прасковья Карпова

Смерть
Неизвестно
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